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30 Temmuz 2022 Cumartesi 00:27:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 00:27:00

Başkan Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı, yayımladığı mesajla kutladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında Kabe'nin fotoğrafına da yer verdi.

Etiketler : Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı yeni hicri yıl mesajı
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