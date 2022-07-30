Başkan Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı, yayımladığı mesajla kutladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında Kabe'nin fotoğrafına da yer verdi.
Milletimizin ve İslam âleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbî duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2022
Yeni hicri yılımız mübarek olsun. pic.twitter.com/yKazBNlem0
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