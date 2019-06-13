13 Haziran 2019 13:39 | Perşembe
Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Hayırlı olsun
Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye yazdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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