Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz
Partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, 'Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi, günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüştü' dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık
Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir
Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir
Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır
Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır
Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur
Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir
Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT