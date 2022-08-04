Başkan Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının hayırlı olmasını dileyerek, emekliliğe ayrılan komutanlara teşekkür etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YAŞ kararlarını imzaladığı fotoğrafa yer verdi.
Başkan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Başkan Erdoğan'ın, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını imzalaması sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
Yüksek Askerî Şûra'da alınan kararların, caydırıcılığı her alanda daha da artan kahraman ordumuz ile milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 4, 2022
Emekliliğe ayrılan komutanlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görevleri tevdi edilenlere başarılar diliyorum. pic.twitter.com/buFfUjpbWS
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların, caydırıcılığı her alanda daha da artan kahraman ordumuz ile milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emekliliğe ayrılan komutanlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görevleri tevdi edilenlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
- Başkan Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı
- Başkan Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın nedeniyle Başhekim Leana'yı aradı
- "2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı kapsamında hedefimize ulaşacağız"
- Başkan Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek
- YAŞ kararları açıklandı
- Hakkari'de Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu başlatıldı