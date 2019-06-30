30 Haziran 2019 12:25 | Pazar
Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluşma programında 1. Dünya Savaşı sonrası Türk esirleri Yunanlılara teslim etmeyen Yarbay Çomora'dan övgüyle bahsetti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İstanbul Emniyeti'nden 'taciz iddiaları'na yalanlama
- Başkan Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur
- AK Parti'de yeni dönem hazırlığı! Düğmeye basıldı
- Eczanelerdeki levhalarda yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal: Karadeniz’de deniz güvenliği için işbirliği kaçınılmaz