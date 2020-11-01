Başkan Erdoğan: Artık dur denilmesi gerekiyor

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01 Kasım 2020 Pazar 22:02:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 22:02:00

Başkan Erdoğan'dan videolu Srebrenitsa mesajı: Artık dur denilmesi gerekiyor

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“Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” konulu zirveye videolu mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır." dedi.

Başkan Erdoğan, 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesine bir video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan, "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık dur denilmesi gerekiyor." dedi.

Başkan Erdoğan: "Holokost felaketi sonrasında nasıl Anti-Semitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir." Erdoğan: "Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Başkan Erdoğan srebrentisa videolu mesaj srebsenitsadan alınan dersler
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