Başkan Erdoğan'dan vefat eden CHP eski Genel Başkanı Baykal için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan vefat eden CHP eski Genel Başkanı Baykal için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.