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16 Kasım 2020 Pazartesi 00:01:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 00:01:00

Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii mesajı: Yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'nin, en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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