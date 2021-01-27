Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı: Harekete geçin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan soykırım kurbanlarını anarak, "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir." ifadelerinde bulundu.



Başkan Erdoğan, İletişim Başkanlığının Uluslararası Holokost’u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde video mesaj yayımladı.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞU İFADELERDE BULUNDU:

Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Salgınla beraber ırkçılık virüsünün de giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Cami, sinagog ve kilise gibi ibadethanelere yönelik şiddet eylemlerinde çok ciddi artış yaşanıyor. Etnik kimliği, dini, dili, dış görünüşü farklı olan toplum kesimlerine yönelik nefret suçları günden güne tırmanmaktadır. Irkçı terör bugün toplumsal barışı ve insanların bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Oysa geride bıraktığımız asırda meydana gelen elim hadiseler ırkçı ideolojilerin ne tür acılara yol açabileceğini göstermiştir.

Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Holokost, Bosna, Ruanda ve Kamboçya soykırımlarının işaretleri bu katliamlardan çok önce sistematik ayrımcılık, ötekileştirme ve artan nefret söylemleriyle kendini belli etmiştir. Bu soykırımlardan her biri uluslararası topluma sorumluluğunu hatırlatan canlı birer örnektir. Nefret söylemleriyle mücadele sadece mağdurların değil, insanlık olarak hepimizin ortak vazifesidir. Bu ahlaki bir tavrın ötesinde 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine göre de ahdi bir yükümlülüktür.

Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformlar ve basın-yayın organlarının etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir