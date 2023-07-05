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05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:23:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:23:00

Başkan Erdoğan'dan üç kritik sefer

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Seçimde rekor oranda destek aldığı illere hafta sonu teşekkür ziyareti yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Temmuz'da NATO zirvesi için Litvanya'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından BAE'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyaretinde Türkiye ile BAE arasında enerji, ulaşım, savunma sanayii alanlarında varılan anlaşmalar imzalanacak. Bu anlaşmaların miktarı 40 milyar doları buluyor.

Seçimde rekor oranda destek aldığı illere hafta sonu teşekkür ziyareti yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Temmuz'da da NATO zirvesi için Litvanya'ya gidecek. NATO zirvesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkaracak anlaşmalara imza atacak. Enerji, ulaşım ve savunma sanayii gibi alanlarda imzalanacak anlaşmalarla BAE'den Türkiye'ye yaklaşık 40 milyar doları bulan yatırımın gelmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Litvanya'da 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin ardından Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çıkarma yapacak. Türkiye ile BAE arasında enerji, ulaşım, savunma sanayii alanlarında çerçeve anlaşma imzalanacak. Bu kapsamda Türkiye ile BAE arasında yaklaşık 40 milyar doları bulan yatırım anlaşmaları yapılması planlanıyor.

ERDOĞAN BAE'YE GİDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in BAE ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak. İki ülke arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Erdoğan, Litvanya'da 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesinden sonra anlaşmaları imzalamak üzere BAE'ye gidecek. Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan ve 10 milyar dolarlık ticaret hacminin 25 milyar dolara çıkarılması planlanan Körfez ülkesi ile yeni anlaşmalar imzalanacak.

ENERJİ VE ULAŞIM ÖNCELİKLİ

Türkiye ile BAE arasında yenilenebilir enerji, ulaşım ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda çerçeve anlaşmalar imzalanacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek yatırımlar ve alımların fiyatı ile ne zaman planlamasına ilişkin şartlar belirlenecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, Anlaşmalarla birlikte BAE'den Türkiye'ye yaklaşık 40 milyar doları bulan yatırımın gelmesi hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR TURU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimde rekor destek veren illere hafta sonu teşekkür turuna çıkıyor. Erdoğan'ın ilk durağı cumartesi Bayburt ve Gümüşhane olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Bayburt'ta 78.7, ikinci turunda rekorunu kırarak 82.5 oy oranına ulaşmıştı. Bayburt'u Gümüşhane takip etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'de ise ilk turda yüzde 74.4, ikinci turda ise 78,5 oy almıştı.

BAYRAMDA PAYLAŞTI

Teşekkür turu, Erdoğan'ın program yoğunluğuna göre diğer illerle sürecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Bayburt İl Başkanlığındaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katılıp, teşkilat mensuplarının bayramını tebrik ederek ilk fırsatta Bayburtlulara bir teşekkür ziyaretinde bulunacağının müjdesini vermişti.

Etiketler : Erdoğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan BAE NATO
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