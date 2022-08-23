Başkan Erdoğan'dan Türk Lirası çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına ilişkin "Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Sözlerine, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, bu kazalar ile Rize'deki kazada yaralanan vatandaşlara Allah'tan şifa diledi.

TÜRK LİRASI ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, vatandaşlara Türk lirası çağrısında bulundu:

"Türkiye'nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. Bizim ekonomi modelimizde, yatırım yapan, çalışan, ticaret yapan kazanacak. Bunların hasılasıyla da devlet kazanacak, bütçe kazanacak. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir. Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep ve Mardin'deki kazaların tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımız güvenle, konforla, hızla istedikleri yerlere gidebilsinler, lojistik hizmetler kesintisiz sürdürülebilsin diye Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma yatırımlarını yaptık. Buna rağmen böyle akıl almaz facialarla karşılaşmaktan dolayı üzüntülüyüz. Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Bunanla kalmayacak, benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri belirleyerek süratle uygulamaya geçireceğiz. Attığı her adımı 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesine göre belirleyen bir hükümet olarak 'Önce insan' anlayışıyla bu meselenin de üstesinden gelmekte kararlıyız. Araçla veya yaya olarak trafiğe çıkan vatandaşlarımızı bir kez daha kurallara harfiyen riayet etmeye, can ve mal güvenliklerini tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmaya davet ediyoruz."

Kazalarda ciddi mağduriyetlerin söz konusu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunun için de gerek devlet olarak 250 (bin lira) artı 50 (bin lira) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bunun yanında firma, 250 (bin lira) de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Allah'tan Türkiye'yi ve milleti her türlü kazadan, afetten, musibetten muhafaza etmesini diledi.

"VATANDAŞLARLA HASRET GİDERDİK"

Son kabine toplantısından bu yana Türkiye ve milleti ilgilendiren pek çok çalışma yaptıklarını belirten Erdoğan, Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki terfileri görüşüp karara bağladıklarını, ardından da görevlendirmeleri yaptıklarını hatırlattı.

Şanla, şerefle yürüttükleri görevlerini başarıyla tamamlayarak emekliye ayrılan tüm komutanlara Türkiye'ye olan hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, yeni rütbeleri ve görevleriyle Türkiye'ye çok önemli hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inandıkları subaylara başarılar diledi.

Salgın döneminde şehir ziyaretlerini seyrekleştirdiği için pek çok ile 2-3 yıldır gitmediğini dile getiren Erdoğan, bir süredir hafta sonlarını mümkün olduğu kadar şehir ziyaretleriyle değerlendirmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Bu çerçevede 6 Ağustos'ta Kocaeli'ni ziyaret ettiklerini, burada iş dünyasıyla bir araya geldiklerini, toplu açılış töreninde vatandaşlarla buluşup hasret giderdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bizleri bağrına basan vatandaşlarımızla hasbihal etmenin yanında, yatırım tutarı 8,5 milyar lirayı geçen yüzlerce eserin de toplu açılış törenini gerçekleştirdik." dedi.

"ORTAK DEĞERLERİMİZE ODAKLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ"

Dünyanın en yaygın 6'ncı diplomatik misyonuna sahip ülkesi olarak, her yıl büyükelçileri Türkiye'de bir araya getirerek kapsamlı istişareler yaptıklarını, beraber yeni hedefler belirlediklerini kaydeden Erdoğan bu yıl, "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temasıyla düzenlenen toplantı dolayısıyla 8 Ağustos'ta büyükelçilerle geçmişten bugüne uzanan ve geleceği kucaklayan ufuk turu yaptıklarını aktardı.

Başkan Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek ifade ettikleri küresel yönetim sistemindeki değişimde Türkiye'yi hak ettiği yere çıkarma mücadelelerini diplomatlarla başarıya ulaştıracaklarını vurguladı.

Hüseyin Gazi Vakfı Dergahı'nda Alevi Bektaşi vatandaşlarla Muharrem orucunu açıp, muhabbet ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin ve Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz canlarımızla önümüzdeki dönemde daha yakın, hasbi ve ortak değerlerimize odaklı çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen deniz sondaj filosu sahibi bir ülke haline geldiğinin somut örneklerinden olan Abdülhamid Han Gemisini Mersin Taşucu'ndan Antalya Gazipaşa açıklarındaki görev yerine uğurladıklarını anımsatan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gaz sevincimizi yeni müjdelerle taçlandıracağımıza inandığımız bu sondaj gemimiz aynı zamanda Akdeniz'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı savunma idealimizin de bir sembolüdür. Bu güzel uğurlama töreninin ardından Akkuyu'daki nükleer santral inşaatımıza giderek incelemelerde bulunduk. İnşallah bu santralin ilk ünitesini önümüzdeki yıl devreye alarak ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma yolunda yeni bir adım daha atacağız."

"ÖNEMLİ ALTYAPI KURDUK"

Konya'da düzenlenen, 56 farklı ülkeden sporcuların katıldığı 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarının açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere çok sayıda devlet ve hükümet başkanının açılışına katıldığı İslami Dayanışma Oyunlarının, sporun, dostluğu ve kardeşliği birleştirici, bütünleştirici, tahkim edici vasfına katkıda bulunmasını diledi.

Balkanlardaki dost ve kardeş ülkelerle yakın ilişkileri sürdürmeye, bölgede kırılganlığın arttığı bu dönemde özel önem verdiklerinin altını çizen Erdoğan, bu kapsamda 10 Ağustos'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Başkan Erdoğan, eylülün ilk haftasında üç ülkeyi kapsayan Balkan turuna çıkacaklarını dile getirerek, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u Türkiye'ye resmi ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiklerini anımsattı.

Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanmak için baraj inşasına özel önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız 605 yeni hidroelektrik santrali ile baraj sayımızı 703'e çıkararak bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik. Sulama ve içme suyu amaçlı barajlarla bu sayının 930'u bulduğunu da belirtmek isterim. Yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9'uncu sıraya yükselttik. Su depolama kapasitemizi 180 milyar metreküpün üzerine çıkartarak hem kuraklığa hem de sel baskınlarına karşı önemli bir altyapı kurduk. Devlet Su İşlerimizin düzenlediği törenle 11 Ağustos'ta 34 hidroelektrik barajını daha hizmete alarak, bu alandaki gücümüzü daha da artırdık. Resmen hizmete aldığımız barajlarımızın bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek, "Amacımız, inşallah uzak olmayan bir tarihte, Sayın Putin'le Sayın Zelenskiy'i de ülkemizde bir araya getirerek, bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır." dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin 1 milyon kitap kapasiteli yeni kütüphanesinin açılışının 12 Ağustos'ta yapıldığını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin kütüphane atılımıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı bulduklarını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Kütüphanesi'nin ülke sınırlarını aşan prestijinin de doğru istikamette gittiklerini işaret ettiğini belirtti.

Erdoğan, geçen hafta Çorum ziyaretinde, yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaptıklarını, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde inşasına başlanan çok önemli bir savunma sanayi projesinin temelini attıklarını hatırlattı.

Çorum'da, 6 milyarlık yatırımla yapılan üç ayrı fabrikanın ilk etabının 2023'te hizmete alınacağını belirten Erdoğan, bu tesislerin yılda 2 milyar liralık katma değer üreterek, cari açığın azalmasına 4 milyar lira katkıda bulunacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi şirketinin teknoloji ve bilgi birikimi desteği ile kurulan tesisin her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli bir eser olacağını kaydetti.

Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaşi Veli Anma Programına katıldığını da hatırlatarak, "Hünkarın 'bir olalım iri olalım diri olalım' tevhidini cem olduğumuz canlarla paylaştık. Hazreti Hünkarın 'gelin canlar bir olalım' çağrısına milletimizin, İslam aleminin ve dünyanın her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu bir dönemde Hacıbektaş'tan verdiğimiz mesajların tüm gönüllerde makes bulduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın Türkiye'ye resmi ziyaretini, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğini aktaran Erdoğan, "Dün akşam da ailece birlikte İstanbul'da bir arada olduk ve oradan da yine hem iki ülke arasında bundan sonra atacağımız adımların da müzakeresini birlikte yaptık." dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en önemli kriz başlığı olan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ile tüm insanlığı ilgilendiren sonuçlar doğuran etkilerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye olarak bu savaşın önce önüne geçmek, ardından da barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir. Tahıl krizinin önüne geçecek mekanizmanın kurulması da yine bizim gayretlerimizle mümkün olmuştur. Dünya tahıl üretiminin üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, sadece Ukrayna tahılının, ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmeye başlanması bile insanlık için başlı başına kritik bir gelişmedir. Ülkemizin Rusya-Ukrayna krizinde sergilediği dengeli, barışçı ve çözüm odaklı yaklaşımın önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz."

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya geldiğini hatırlatarak, Putin ile iki ülke ilişkilerini, bölgedeki diğer gelişmeleri ve Ukrayna Savaşı'nı görüşme imkanı bulduklarını aktardı.

Ukrayna'da geçen hafta düzenlenen Üçlü Zirve'yi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin'le Sayın Zelenskiy'i de ülkemizde bir araya getirerek, bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, Esenler'de, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının konut teslim törenine de katıldığını belirterek, "Esenler'deki 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi, konutları, eğitim ve ibadet kurumları, yeşil alanları, her türlü sosyal ve kültürel ihtiyacı karşılayacak alanlarıyla gerçekten İstanbul'a yakışır bir eserdir." diye konuştu. Erdoğan, projenin yıl sonuna kadar etap etap süratle tamamlanacağını bildirdi.

Manisa'ya yaptığı ziyarete de değinen Erdoğan, burada kuru üzüm alım fiyatını kilogramda 27 lira olarak açıkladıklarını hatırlattı.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı yarın misafir edeceğini, çarşamba günü Müteahhitler Birliğinin Ödül Töreni'ne katılacağını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile perşembe günü Ahlat'ta, cuma günü Malazgirt'te programlara katılacağını kaydeden Erdoğan, "Anadolu'yu bizlere vatan olarak bırakan ecdadımızı yad edeceğiz. Cuma namazımızı inşallah Malazgirt'te kılacağız. Diyanet İşleri Başkanımızın imametinde inşallah Cuma namazımızı orada ifa edeceğiz. Önümüzdeki haftanın ilk gününü de Büyük Taarruz'un 100. Yılının heyecanını Kütahya ve Afyonkarahisar'daki programlarda vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda durmadan, duraksamadan, çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ihtiyacının faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmak olduğunu bildirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin, son 20 yılda, kazandırılan güçlü altyapının üzerinde hem asırlara sari kayıplarını telafi etme hem de hedeflerine ulaşma yolunda kritik bir dönemeçten geçtiğini ifade etti.

Bu seviyeye gelene kadar vesayetten terör örgütlerine, darbecilerden ekonomik tetikçilere kadar her türlü engelin karşılarına çıkarıldığını, her türlü yolun denendiğini vurgulayan Erdoğan, "Milli iradenin üstünlüğünü tesis edip, vesayeti etkisizleştirmek, sınırlarımızın ötesine geçen harekatlarımızla terör örgütlerinin başını ezmek, darbecilere ülkeyi dar etmek suretiyle hamdolsun mücadelemizin önemli bir kısmını kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Son dönemde ülke ve millet olarak bizi en çok zorlayan konunun faiz-kur-enflasyon denklemi ile sınandığımız ekonomi alanı olduğu bir gerçektir. Dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizin gücünü dikkate alarak ekonomimizi mahvetme tehdidi gibi açık ve alçak bir saldırıya maruz kaldığımız 2018'den itibaren bu alanda yeni programı hayata geçirmeye başladık." dedi.

"EKONOMİDE KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜMÜ ADIM ADIM HAYATA GEÇİRDİK"

Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme esasına dayanan bu programın teorik arka planının ve uygulamadaki mantığının anlaşılmasının vakit aldığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yapacağımızı gayet iyi bildiğimiz için bu tür tartışmalara kulak asmadan işimize baktık, ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Bizim yıllar önce yaptığımız, önceliği istihdama ve üretime verme tercihine, bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın da yönelmeye başladığını görüyoruz.

Elbette 'mandacı iktisatçılar', programı kötülemek için hala dünyadaki örnekleri görmezden gelmeye, verilerin yarısını anlatıp diğer kısmının üzerini örtmeye, yatmaya devam ediyor. Akıl ve vicdan sahibi iktisatçılarımız ise detaylara ilişkin kimi eleştirilerini söylemekle birlikte, programımızın mantığını ve amacını biraz mahcup ifadelerle olsa da takdir ediyor."

"ÜLKEMİZİN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNA BAKIYORUZ"

Başkan Erdoğan, iktisat teorileri ve uygulamalarının, fizik ve matematik bilimleri gibi her yerde geçerli kuralları, formülleri, denklemleri olmadığına dikkati çekerek, bu alana ilişkin teori ve uygulamaların, ülkelerin, toplumların şartlarına, kültürüne, birikimine, kabiliyetine ve gücüne göre değişiklik göstereceğini dile getirdi.

Bir ülkede başarılı olan bir modelin diğerinde de aynı sonucu vereceğinin garantisi olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Kendi eğitimlerine ve donanımlarına göre ülkemizde ısrarla belirli iktisat modellerinin uygulanmasını isteyenlerin fanatizmi, akılcılıklarından değil, tembelliklerinden veya gerideki başka çıkar ilişkilerinden kaynaklanır. Biz bu hakikatleri bildiğimiz için birilerinin ne dediğine değil, ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna, milletimize verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirebileceğimize bakıyoruz." diye konuştu.

"ENFLASYONU DÜŞÜRECEK TEDBİRLERİ DE ALIYORUZ"

Bugün dünyanın yüksek enflasyon gerçeği ve işsizlik tehdidiyle boğuştuğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim, ihracat ve istihdam seviyelerine ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır. Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak çok yüksek seyretmesi elbette üzüntü vericidir ama burada asıl dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlardır.

Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken, aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Buna karşılık uzunca bir süredir enflasyonsuz ekonomik iklimde yaşamaya alışmış ülkelerde bizimkiyle mukayese edildiğinde daha küçük gözüken oranların etkileri, çok daha derin ve yıkıcı hissediliyor."

"TÜRKİYE, EKONOMİDE KENDİ YOLUNU ÇİZMİŞTİR"

Başkan Erdoğan, "Ülkemizde yaklaşık 1 yıldır yaşadığımız yüksek enflasyonu 1994 ve 2001 krizleriyle karşılaştırmak sadece bize değil, vatandaşlarımıza da yapılmış büyük bir haksızlık olur. Çünkü bugün yaşadığımız enflasyon, bütçe ve işsizlik kaynaklı değil, küresel gelişmelerin tetiklediği dengesiz fiyat hareketlerinin sonucudur. Yani maliyet odaklı enflasyondur." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fiyatların artması istenmeyen bir durum olmakla birlikte, bütçenin güçlü, üretimin dinamik, istihdamın yüksek olduğu bir ortamda üstesinden gelinmesi mümkün bir sorundur. Geçmişte ülkemizi, dünyanın pek çok yerinde yapıldığı gibi, finansal dalgalanmalar ve varlık hareketleri üzerinden soymayı alışkanlık haline getirenler, bizi aynı yola sokmak için canhıraş bir gayret içindedirler ama ülkemiz büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ekonomide kendi yolunu çizmiştir ve bu istikamette kararlılıkla yürümektedir.

Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır. Gelişmiş ülkelerdeki bizden daha derin farklar içeren politika faizleri ile enflasyon oranları arasındaki ilişkiye hiç bakmayıp, Türkiye'deki durumu felaket tellalı edasıyla anlatanların niyetleri başkadır. Bugünkü ekonomi programımızı 10, 15, 20 yıl, belki bu cesaret ve kararlılıkla uygulayamayabilirdik. Çünkü o dönemlerde siyasi ve askeri gücümüz gibi ekonomik altyapımız da henüz böyle bir politikayı destekleyecek seviyede değildi ama bugün Türkiye, her alanda bir başka ligin, bir başka dünyanın oyuncusudur."

"ESKİ POLİTİKALARI DAYATMALARI, KENDİ ÇIKARLARININ DERDİNE DÜŞMELERİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Başkan Erdoğan, kendi krizlerinin yükünü azaltmak için Türkiye'nin politikasına benzer ve hatta daha ileri adımlar atan gelişmiş ülkelerin olduğunu belirterek, "Aynı ülkelerdeki kimi çevrelerin, Türkiye gibi potansiyellerini en üst seviyede kullanmaya başlayan yerlere karşı eski politikaları dayatmaları ise iyi niyetlerinden değil, kendi çıkarlarının derdine düşmelerinden kaynaklanıyor. Hiç kimse kusura bakmasın, o eski Türkiye artık geride kaldı. Tıpkı güvenlik, enerji, sanayi politikaları, sosyal politikalar gibi ekonomi politikamızı da kendi ihtiyaçlarımıza ve çıkarlarımıza göre belirlemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Son 20 yılda yapılan her eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji, tarım, teknoloji yatırımının bugünler için olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu yatırımları küresel finans baronlarına daha çok kaynak aktarmak için değil, kendi vatandaşlarımızın hayat seviyesini yükseltmek, geleceğini güçlendirmek için yaptık." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, bu yıl 100 bini aşkın öğrencinin yararlandığı ulusal staj programını daha da geliştirdiklerini, ayrıca gençlerin üniversite ve bölüm tercihlerini yaparken daha isabetli karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla danışman bilgi sistemini devreye aldıklarını ifade etti.

Üniversiteden mezun olan gençlerin kamu ve özel sektörde donanımlarına uygun iş bulabilmelerini sağlamak için kurulan kariyer merkezlerinin kapasitelerini güçlendirdiklerini anlatan Erdoğan, kamudaki işe alımlarda da kariyer kapısı platformu üzerinden, fırsat eşitliği, şeffaflık ve kullanım kolaylığı esasına dayalı hizmetin sunulduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Hangi alana mercek tutarsak tutalım, her konuda mevcut kazanımlarına sahip çıkarak ülkemizi daha ileriye taşıyacak, tabii halihazırda yaşadığımız sıkıntıları da çözecek çalışmalar içindeyiz." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı ve ekibi başta olmak üzere ekonomiyle ilgili tüm kurumların güçlü koordinasyon içinde sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek ve bu konuda kararlılığımız ispatlanacaktır. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz." dedi.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK

Kabine gündemindeki bazı hususlarla ilgili bilgileri paylaşan Erdoğan, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini, son 19 yılda kesintisiz şekilde sürdürülen ücretsiz ders kitaplarının basımı ve dağıtımının tamamlandığını aktardı.

Eskiden parayla kitap alınamadığını, bulunamadığını, üst sınıflardaki ağabeylerinden teksir notlarını bile satın alamadıklarını anlatan Erdoğan, şimdi kuşe kağıtta basılı kitapların ücretsiz şekilde, her eğitim öğretim yılının başında, sıraların üzerinde öğrencilerin önüne koyulduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, bu yıl bir iyileştirme daha yaparak ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da öğrencilerin masalarında ücretsiz hazır edeceklerini bildirdi.

Dağıtılan yardımcı kaynak tutarının bu yılkilerle 130 milyonu bulduğunu aktaran Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının tüm okulların temizlik, kırtasiye küçük onarım ve atölye gibi ihtiyaçlarına yönelik bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdiğini de belirtti. Erdoğan, temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişinin de okulların açılmasıyla görevlerine başlayacağını söyledi.

Temel eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında 3 milyarlık bütçe kullanarak okullarda çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, okul öncesi eğitimin de yapımı tamamlanan yaklaşık 1200 yeni anaokuluyla güçlendirildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 3 bine tamamlanacağını kaydetti. Erdoğan, bu nedenle 1 Eylül'de atamaları yapılacak 20 bin öğretmenin 7 bin 500'den fazlasının okul öncesi öğretmenliğe tahsis edildiğini bildirdi.

"MECLİS'İMİZE SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini de vermek istiyorum." dedi.

Öğretmen Meslek Kanunu ile uzman ve baş öğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans ve doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaflar. Diğer öğretmenlerimize, 'sınavı boykot çağrısı' yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclis'imize saygısızlık olarak görüyoruz. Daha önce de öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak, onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak tarafı yoktur." diye konuştu.

Erdoğan, uzman ve baş öğretmenlik sınavına girecek öğretmenlere başarılar diledi.

Sağlıkçılara, 14 Mart Tıp Bayramı'nda verdikleri sözlerin hepsini de birer birer yerine getirdiklerini anlatan Erdoğan, sağlık kurumlarında çalışan personele yönelik saldırıları katalog suçlar kapsamına alan kanun değişikliğinin yapıldığını hatırlattı.

Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturularak hekimlerin mağduriyetine yol açan malpraktis sorununun çözüldüğünü ifade eden Erdoğan, döner sermaye ek ödemesi uygulamasının, üniversite hastaneleri dahil tüm sağlık kuruluşlarına yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Erdoğan, hekimlerin emekliliklerinde hak kaybına yol açan bordro sistemindeki düzenlemeyi, 2008 sonrasını kapsayacak şekilde tamamladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık." diye konuştu.

Erdoğan, hastanelerin hasta yükünü azaltan aile hekimlerinin, temel ücretlerini de hasta yüküne orantılı modelle yeniden düzenlediklerini aktardı.

Türkiye'nin en köklü sağlık reformlarını hayata geçirdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Son dönemde şikayete konu olan sorunların tamamını da çözüme kavuşturmuş oluyoruz." dedi.

Kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan üreticilere de bir müjde vermek istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilindiği gibi Kırsal Kalkınma Programı'nın 11'inci çağrısı için projeler alınmaya devam ediyor. Programın kalan bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla destek için gereken puan seviyesini 65'ten 30'a düşürüyoruz. Böylece 4 binin altında kalan desteklenecek proje sayısını 7 bin 714'e, yatırım tutarını da 5,5 milyar lirası hibe olmak üzere 10 milyar liraya yükselttik. Bu kararın da ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.