Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız

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12 Kasım 2021 Cuma 15:35:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 15:42:00

Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi'ne önemli çağrı: Ticaretin önündeki tüm engeleri kaldırmalıyız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız." dedi. Erdoğan, "Ticaretin önündeki tüm engeleri kaldırmalıyız." diye konuştu. Başkan Erdoğan, gelecek sene TEKNOFEST'in Azerbaycan'da yapılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türk Konseyi'nin 8. zirvesi vesilesiyle İstanbul'umuzda sizleri misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Tarihi kararlara imza atacağımız zirvenin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"HEM TİCARETİMİZİ HEM KARŞILIKLI YATIRIMLARIMIZI SÜRATLE ARTIRMALIYIZ"

Salgın karşısında verdiğimiz ortak mücadele bir başarı örneğidir. Bugün ayrıca katkılarınızla hazırlanan 2040 vizyon belgesini uygulamaya alacağız. Siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi iktisadi ve ticari iş birliğimizi de müşterek adımlarla güçlendirmeliyiz. Toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 21 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu rakam dünyanın geri kalanı ile toplam ticaret hacmimizin yüzde 3'üne tekabül ediyor. Bu rakamı yüzde 10'lara taşımalıyız. Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız.

Tarife dışı tüm engelleri kaldırmalıyız. Ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin imzalanmasına özellikle önem veriyorum. Ancak kara, hava ve deniz yollarıyla birbirimize sıkı şekilde bağlanmazsak istediğimiz sonuçları elde edemeyiz.

"YEŞİL BÜYÜMEYE YÖNELİK ORTAK PROJELERE BİRLİKTE İMZA ATMALIYIZ"

Aramızdaki tüm yolları bu coğrafyanın ana arterleri haline getirebiliriz. Bölgenin transit ve lojistik merkez olma yolundan şüphesiz hepimiz istifade edeceğiz. Zirvemizin teması yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele konularında Türkiye olarak daima hassasiyet gösterdik. Paris İklim Anlaşmasını imzalayıp yürürlüğe koyarak yeni bir dönemin kapılarını açtık. Şehirlerimizi yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz. Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI SİVİL KORUMA MEKANİZMASI' KURULMASINI TEKLİF EDİYORUZ"

Doğal afetlerle mücadele konusunda da iş birliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması' kurulmasını teklif ediyoruz.

PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda iş birliğimizi artırmalıyız.

Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için KKTC'yi aramızda görmeyi arzu ediyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'na sizleri özellikle şimdiden davet ediyorum. TEKNOFEST'i önümüzdeki sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz.

Etiketler : Türk Konseyi'nin 8. zirvesi TEKNOFEST KKTC PKK-YPG DEAŞ ve FETÖ
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