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03 Mayıs 2022 Salı 18:58:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 18:58:00

Başkan Erdoğan'dan Türk dünyası ile bayramlaşma

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan; Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Etiketler : Başkan Erdoğan Türk dünyası Ramazan Bayramı
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