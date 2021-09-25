Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dilimizin tüm zenginliklerini kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir. Yaşayan bir varlık olan dilimizi beslemek, korumak ve geliştirmek için Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, "Hayatı, maddi ve manevi dünyamızı anlamlandırdığımız Türkçemiz, dünyanın en kadim, en yaygın dillerinden biri olarak en büyük zenginliklerimizdendir." vurgusu yapan Erdoğan, dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan Türk dilinin, milli ruhun oluşmasında, milli kimliğin kazanılmasında ve yaşatılmasında temel bir unsur olageldiğini belirtti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Dilimizin tüm zenginliklerini kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir. Yaşayan bir varlık olan dilimizi beslemek, korumak ve geliştirmek için Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi sürdürmeliyiz. Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada, dilimizi tüm özgünlüğüyle muhafaza etmeliyiz. Türkçenin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak kullanımının yanı sıra dilimizin zenginliğini ve derinliğini ihtiva eden sözlü ve yazılı eserlerin üretimi, zengin dil mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın ve Türkçemizin itibarını yükseltmenin önemli bir adımı olacaktır.

Başkan Erdoğan, Yunus Emre'den Köroğlu'na, Yahya Kemal'den Necip Fazıl'a, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a, Türkçenin güzelliklerinin ulaşmasına vesile olan tüm söz ustalarını, gönül erlerini, kalem ve kelam erbabını minnetle yad ederek "Türk Dil Bayramı'nın, Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.