VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te
Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu
34 yıldır topaç yapıyor
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Sultan düğünde
3 bölümlük dava
Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze
Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
'Aziz Sancar Bilim Ödülü' verilecek
Rekabet Kurumuna yapay zeka ve adli bilişim mühendisleri de uzman yardımcısı olarak alınabilecek
Kırşehir'de ‘Aşıklar Bayramı'
PKK'nın 'hayvan' şifresi kullanması iddianamede
24 TV ve 360 aileleri Kızılay için yarıştı!
CHP'li Başkan'dan FETÖ'cülere destek
'Sıfır Atık' ile enerji tasarrufu
Savaş başlattı
CSO Cohen'e eşlik edecek
İyilik meleği...
'Bu Zamanda Tiyatro'
Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti
5 zincir markete fahiş fiyat incelemesi! Ticaret müfettişleri görevlendirildi
Aleyna Tilki'den veda: Ben gidiyorum millet
Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi
"Adayı açıklarsak paçavrası çıkarılır"
25 Eylül 2021 Cumartesi 13:27:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 13:27:00

Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir. Yaşayan bir varlık olan dilimizi beslemek, korumak ve geliştirmek için Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi sürdürmeliyiz." ifadesini kulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dilimizin tüm zenginliklerini kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir. Yaşayan bir varlık olan dilimizi beslemek, korumak ve geliştirmek için Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, "Hayatı, maddi ve manevi dünyamızı anlamlandırdığımız Türkçemiz, dünyanın en kadim, en yaygın dillerinden biri olarak en büyük zenginliklerimizdendir." vurgusu yapan Erdoğan, dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan Türk dilinin, milli ruhun oluşmasında, milli kimliğin kazanılmasında ve yaşatılmasında temel bir unsur olageldiğini belirtti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Dilimizin tüm zenginliklerini kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir. Yaşayan bir varlık olan dilimizi beslemek, korumak ve geliştirmek için Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi sürdürmeliyiz. Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada, dilimizi tüm özgünlüğüyle muhafaza etmeliyiz. Türkçenin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak kullanımının yanı sıra dilimizin zenginliğini ve derinliğini ihtiva eden sözlü ve yazılı eserlerin üretimi, zengin dil mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın ve Türkçemizin itibarını yükseltmenin önemli bir adımı olacaktır.

Başkan Erdoğan, Yunus Emre'den Köroğlu'na, Yahya Kemal'den Necip Fazıl'a, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a, Türkçenin güzelliklerinin ulaşmasına vesile olan tüm söz ustalarını, gönül erlerini, kalem ve kelam erbabını minnetle yad ederek "Türk Dil Bayramı'nın, Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı türk dil bayramı
İstanbul müziğe doyacak

İstanbul müziğe doyacak
Entrika ondan sorulacak

Entrika ondan sorulacak
Anne Öykü, setlere dönüyor

Anne Öykü, setlere dönüyor
Almanya'da yeni film

Almanya'da yeni film
Setlere ara verdi

Setlere ara verdi
İkizlerin bakıcısı yok

İkizlerin bakıcısı yok
Hadise çocuk istiyor

Hadise çocuk istiyor
EDHO'ya vatani görev arası

EDHO'ya vatani görev arası
Benim konserler riskli

Benim konserler riskli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER