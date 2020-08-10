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10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:18:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:25:00

Başkan Erdoğan'dan TÜMOSAN'a teşekkür

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TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) Motor Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışına video konferansla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, 10 farklı modelle Türkiye'nin Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne çözüm sunmaya devam eden TÜMOSAN'a çalışmalarından dolayı teşekkür edip başarılar diledi.

TÜMOSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK'taki 9 mükemmeliyet merkezinden biri olan TÜBİTAK RUTE Motor Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışına video konferansla katıldı.

Açılışta Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak ve RUTE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı da yer aldı. Erdoğan, savunma sanayisine katkıda bulunan TÜMOSAN'a teşekkür edip başarılar diledi.

YENİ MOTOR ÜRETİM SAFHASINDA

Açıklamaya göre, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, merkezin açılışından önce yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesindeki bu altyapı ile 40 beygirden 4 bin beygir gücüne kadar olan motorların milli olarak geliştirilmesi ve sertifikasyonu mümkün hale gelecektir. Merkezimiz, aynı zamanda tüm özel sektör firmalarının kullanımına açık bir yapıda kurulmuştur. Böylece üreticilerimiz kendi olanaklarını TÜBİTAK'ın altyapı ve bilgisiyle tamamlama imkanına kavuşmuştur. Gelinen bugünde ülkemizde faaliyet gösteren firmalarımız savunma sanayi motor geliştirme çalışmalarını merkezimizde yapmaya başlamışlardır.

Ayrıca, TCDD için özgün bir dizel motor ailesinin tasarlanıp üretileceği projemiz TÜBİTAK RUTE'nin yöneticiliğinde merkezimiz bünyesinde devam etmektedir. Bu projenin ilk çıktısı olan 1200 beygir gücündeki motorumuzun tasarım çalışmalarını tamamlamış ve prototip üretim safhasına geçmiş bulunmaktayız."

PUSAT, BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYACAK

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin yerli imkanlarla ilk dizel motor üreticisi olan ve yerli traktör imalatında öncülerden olan TÜMOSAN, savunma sanayisinde attığı adımlarla takdirleri topluyor.

Savunma sanayisi için yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği motorların, transmisyonların ve güç aktarma organlarının test çalışmalarını bu merkezde gerçekleştiren TÜMOSAN, 10 farklı modelle Türkiye'nin Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne çözüm sunmaya devam ediyor.

Test merkezinde yakın zamanda savunma sanayisinin hizmetine sunulacak olan yüzde 100 yerli, 300 beygir gücündeki Pusat zırhlı aracı motoru ve güç aktarma sistemleri geliştirme testlerinin son aşaması bu merkezde devam ediyor.

Pusat, tam otomatik ve yarı otomatik şanzıman kullanımıyla Türkiye'de kullanılan diğer zırhlı araçlara göre büyük tasarruflar sağlayacak. Böylece Türkiye'nin yurt dışı bağımlılığının ortadan kalkmasına katkıda bulunacak.

UÇAK DURDURMA SİSTEMİNDE DE KULLANILACAK

Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne Temmuz 2020'de teslim edilen 2 adet 480 beygir gücündeki yüzde 100 yerli TÜMOSAN motoru, yine bu test merkezinde yerini aldı.

Bu motorların, Eylül 2020 sonu itibarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün kullanım alanı olan itici römorkör teknelerinde test ve kabul süreci tamamlanmış olacak.

Hava Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak uçak durdurma sistemi için kullanılacak motor ve alt sistemlerinin testleri de Motor Mükemmeliyet Merkezi'nde tamamlandı.

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