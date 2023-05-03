Başkan Erdoğan'dan 'Teşekkürler Rize' paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün miting düzenlediği memleketi Rize'ye ilişkin paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingden fotoğraflara yer verdiği paylaşımında, "Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize. Teşekkürler Rize." ifadelerine yer verdi.
Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Rize'nin üzerini raptiyeyle işaretleyen Erdoğan, miting konuşmasında da "Şu muhteşem katılıma bakın. Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir." ifadelerini kullanmıştı.
Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize... Teşekkürler Rize! ���� pic.twitter.com/Rf6jO1HiYg— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 3, 2023
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