11 Ekim 2023 Çarşamba 14:35:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 14:35:00
Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Çakmak'ın ailesine taziye mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çakmak'ın ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.
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