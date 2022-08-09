Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fiyatları düşürün

Başkan Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatif marketlerine talimat: Fiyatları düşürün
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooparatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.
Başkan Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi.
Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası fiyatlar ne kadar düşecek? Detayları 24 TV Ankara Editörü Mustafa Daştan aktardı.
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