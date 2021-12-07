Stokçuya ağır ceza geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde havaalanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asgari ücretle ilgili sorulara "Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız" yanıtını verdi. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

HERKES MEMNUN OLMALI

"Asgari ücret noktasında inşallah en uygununu, en ideal olanını, gerek brüt gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki, tabi sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil işverende bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım istihdam, üretim, ihracat, büyüme. Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var."

BEDELİ AĞIR OLACAK

Erdoğan, fahiş fiyatların ve bu konudaki denetimlerin sorulması üzerine şunları söyledi: "Stokçuluk yapanlar var. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller oralara depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyor. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi ben Mehmet Bey'e de söyledim, 'hemen hazırlıklarınızı yapın'. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluk. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler."

KATAR'LA İŞLERİMİZİN TUTARI 15 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Ankara'daki görüşmesinin sorulması üzerine, "Şu anda Körfez ülkeleri arasında beraberlik tesis edildi. Ülkemizin Körfez bölgesinin politikalarına yönelik atacağı adımların bunlar bir işaretidir. Katar'la zaten attığımız adımlar bunun nişanesidir. Ve rakamlar tabii öyle ufak rakamlar değil, çok ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz. Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolar civarındadır" cevabını verdi.

GÜNEY KIBRIS'IN TAVRI KARŞILIKSIZ KALMAZ

Erdoğan konuşmasının sonunda, "Larnaka'da Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik bir maalesef operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var. Ersin Tatar Bey'in açıklamaları ve bizim açıklamalarımız, mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz, gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz, bunun arkasında kimlerin olduğuna dair her türlü arayışın içindeyiz. Bizim Güney Kıbrıs'ta 6 tane camimiz var, onların güvencesi Güney Kıbrıs yönetimindedir. Biz nasıl onlar için güvenceysek, aynı güvenceyi onların da vermesini bekliyorum" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ MUHALEFETİ ALKIŞLIYOR

Terörle mücadeleyle ilgili muhalefete eleştirilerde bulunan Başkan Erdoğan şu açıklamaları yaptı: "Bir taraftan terör örgütünün temsilcileriyle yürüyüşler yapacaksın, öbür taraftan terörist başının alkışını alacaksınız. Onun işte 'bu yaptığınız iş doğrudur, iyi yolda ilerliyorsunuz' diyecek terörist başı, Kandil'den Bay Kemal'e selam verecek, 'başarılısınız, iyi gidiyorsunuz diyecek' ve ondan sonra da Kandil'i yakıp yıkmaktan bahsedecek, buna güven olmaz."

KURDAKİ DALGALANMA GEÇİCİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar'da, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile görüştü. Reuters adına söz alan muhabir Çavuşoğlu'na, "Siz Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabus nedeniyle Katar'dan yardım istemeye mi geldiniz" diye sordu. Çavuşoğlu ise kasıtlı soruyu düzelterek cevapladı: "Türkiye' ekonomisi büyümede dünyada ilk sıralarda. İhracat ve üretime baktığımızda da öyle. Burada sıkıntı ne? Kurdaki dalgalanma. Kardeşim Muhammed'in de söylediği gibi geçici dalgalanmalardır." Al Sani de "Katar'ın, Türkiye'deki yatırımları sağlam temellere kuruldu. Bu kriz, geçicidir. İnşallah aşılacaktır" dedi. Öte yandan, sosyal medyada, Reuters muhabirinin sorusu üzerine TRT Haber'in canlı yayını kestiği yalanı yayıldı. TRT'nin normal haber akışına döndüğü, Çavuşoğlu'nun canlı yayınının sosyal medya hesabından devam ettiği anlaşıldı.