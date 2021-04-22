Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül ile telefonda görüştü.

Erdoğan, madalya töreninin ardından milli güreşçiyi arayarak kutladı, aynı başarıyı Tokyo Olimpiyatları'nda beklediğini söyledi.

Taha Akgül de en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda kariyerinin 2. olimpiyat madalyasını kazanmak olduğunu dile getirdi.