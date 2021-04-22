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22 Nisan 2021 Perşembe 00:55:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 00:55:00

Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül'ü tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül ile telefonda görüştü.

Erdoğan, madalya töreninin ardından milli güreşçiyi arayarak kutladı, aynı başarıyı Tokyo Olimpiyatları'nda beklediğini söyledi.

Taha Akgül de en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda kariyerinin 2. olimpiyat madalyasını kazanmak olduğunu dile getirdi.

Etiketler : başkan erdoğan Taha Akgül Avrupa şampiyonu
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