Başkan Erdoğan'dan Sultan 2. Abdülhamid Han türbesine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.