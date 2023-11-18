Başkan Erdoğan'dan Sultan 2. Abdülhamid Han türbesine ziyaret
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti.
Başkan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.
- Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak zorundasınız
- Bursa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
- Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mescid-i Aksa ve Kudüs mutlaka özgürleşecek
- Aydın'da cadde ve sokaklar göle döndü: Sürücüler zor anlar yaşadı
- Başkan Erdoğan'dan Sultan 2. Abdülhamid Han türbesine ziyaret