Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg'e tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan Jens Stoltenberg'e ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ilişkin tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer verildi:
"NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum @jensstoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum."
NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum @jensstoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum....— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2023
- Eski milletvekillerine ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında
- Diyarbakır'da deprem soruşturması için kapsamlı bilirkişi raporu hazırlanacak
- Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
- Başkentte temizlik ve hijyen ürünleri üreten iş yerinde patlama
- Rize-Artvin Havalimanı'nı haziranda 87 bini aşkın yolcu kullandı
- İstanbul'da bazı açık alanlarda nargile içilmesi yasaklandı