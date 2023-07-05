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05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:55:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:55:00

Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg'e tebrik mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan Jens Stoltenberg'e ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ilişkin tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer verildi:

"NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum @jensstoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum."
Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg
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