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21 Şubat 2023 Salı 15:25:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 15:25:00

Başkan Erdoğan: "Be ahlaksız! Vicdansız. Bu yenilir yutulur bir şey değil"

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi “Kızılay nerede?” diyor. "Ne çadırını ne yemeğini görmedik" diyor. Ahlaksız! Namussuz! Adi! Günde yaklaşık 2.5 milyon insana Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dün Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 şiddetli depreme biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. 6 Şubat'tan bu yana ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle yüreğimize düşen ateşi anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor.

Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, yaralılarımızın sayısı 15 bini aştı. Osmaniye'de bin vatandaşımız defnedilirken, 2 bin 606 vatandaşımız da yaralandı.

"İNSANLIK TARİHİNİN EN VÜYÜK TABİİ FELAKETLERİNDEN BİRİ"

Bilim insanları 6 Şubat'ta maruz kaldığımız deprem felaketini karada meydana gelen en büyük deprem olarak tespit etti. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız. Devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmaya, yeniden hayata tutunmaya çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı şehirlerimiz için seferber etmiş durumdayız.

"BU YENİLİR YUTULUR BİR ŞEY DEĞİL"

Muhalefet devlet yok diyor. Bunların gözü kör, kulağı sağır, kalpleri mühürlü. Devlet ilk andan itibaren vatandaşın imdadına koştu.

Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namussuz, be adi! 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Vicdansız. Bu yenilir yutulur bir şey değil.

Etiketler : Başkan Erdoğan Osmaniye Hatay

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