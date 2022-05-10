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10 Mayıs 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 14:07:00

Başkan Erdoğan: Ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Danıştay, devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilafların hukuk marifetiyle çözümünü sağlıyor. Cumhuriyet tarihi maalesef yargının darbeciler tarafında olduğu pek çok kötü örneklerle doludur.

Dünyanın her yerinde siyaset, etki alanını genişletmek ister. Bunun için sürekli sınırlarını zorlar. Yargı alanı da dahildir, hatta en başlarda gelir. Her yerde aynı çekişme yaşanmıştır, halen de yaşanmaktadır.

"İNŞALLAH BÖYLE TEHDİTLERLE KARŞILAŞMAYACAĞIZ"

Açıkça ifade ediyorum. Bu ülkede hiçbir savcının, hakimin hukukla bağdaşmayacak herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini doğrusu istemem. Aynı zamanda yargı mensuplarının bu hukukçu duruşunu herkesin karşısında, her şartta sergilemesini de beklerim. Darbelere kılıf uyduran, menfaat hesaplarının aleti olan yargı, millet adına karar veremez. FETÖ ihanet çetesinin yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi ile inşallah böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum.

"YENİ ANAYASA MUHALEFET PARTİLERİNİN UZLAŞMAZ TAVRI NEDENİYLE AKAMETE UĞRADI"

Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin hukuk devleti kimliğini yüceltmesinin mücadelesini veriyorum. Aslında ülkemizi yeni, demokratik yaklaşımla, yalın dille yazılmış yeni anayasaya kavuşturmak için TBMM'de defalarca teşebbüste bulunduk.

Maalesef muhalefet partilerinin uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradık. Milletimizi ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız.

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