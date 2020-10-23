Başkan Erdoğan'dan sert tepki: ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yapılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili, "Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı soruları yanıtlıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

LİBYA'DA ATEŞKES

Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek. Güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil.

ÜLKE GENELİNDE VAKA ARTIŞLARI

İstanbul koronavirüs salgınında en önde gelen illerimizden bir tanesi. Bu konuda mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım. Maske, mesafe, hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Mekanlarda toplu bir şekilde bulunmayalım. Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı da atacağız.

ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRILARI

Türkiye'nin en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum.

S-400'LER TEST EDİLDİ

Sinop'taki testlerin yapıldığı doğru, halen yapılıyor. Kararlıyız yolumuza devam ediyoruz. ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var, bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu?