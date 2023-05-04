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04 Mayıs 2023 Perşembe 09:34:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 09:34:00

Başkan Erdoğan'dan son 40 günde hayata geçirilen projelere ilişkin paylaşım

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son 40 günde yaptıkları işlerin hepsinin arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade olduğunu bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı "40 güne 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık" başlıklı paylaşımında, son 40 günde savunmadan ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından uydu teknolojilerine her alanda millete önemli müjdeler verdiklerini belirtti.

Müjdeler arasında 60 yıllık bir hayalin ürünü olan Togg'un yollara çıkması, ülkenin milli muharip uçağı KAAN'ın hangardan çıkması, TCG Anadolu gemisinin donanmaya teslim edilmesi, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ülkeye getirilmesi, Akkuyu Santrali'yle Türkiye'nin nükleer ülkeler ligine resmen girmesi ve Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana'nın rekor sürede açılmasının yer aldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani 40 günde yaptığımız işlerin hepsinin de arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade vardır. 5 yıl, 10 yıl, hatta 15 yıl önce diktiğimiz fidanların bugün meyvelerini topluyoruz. Önce hayal kurduk, bir hayalin peşine düştük. Ardından hayallerimizi somut hedeflere dönüştürdük. Sonra da bunları azimle, cesaretle, kararlılıkla tek tek hayata geçirdik. Bize 'yapamazsınız' diyenleri, 'başaramazsınız' diyenleri, daha ilk adımda ayağımıza çelme takanları mücadelemizde hüsrana uğrattık. Milletimize inandık, ülkemizin potansiyeline güvendik, en zor zamanlarımızda dahi Allah'ın yardımından ümidimizi hiç kesmedik. 40 güne sığdırdığımız başarı, işte bu inancın ve iradenin eseridir."

Erdoğan, bu başarının, doğru bildiği yolda yürümeyi göze alanların zaferi olduğunu belirterek "İnşallah çok daha büyük başarılara beraber imza atacağız. Türkiye Yüzyılı destanını 85 milyon olarak hep beraber yazacağız. Yeter ki kendimize inanalım, ülkemize güvenelim, umudumuzu asla kaybetmeyelim. Zafer, inananlarındır..." sözlerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkiye yüzyılı başarı projeler
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