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12 Nisan 2022 Salı 01:06:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 01:07:00

Başkan Erdoğan'dan Şerif'e tebrik telefonu

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şerif ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Şerif'e tebriklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan görüşmede, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif'e tebriklerini iletti.

Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Başkan Erdoğan türkiye
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