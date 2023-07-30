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30 Temmuz 2023 Pazar 16:39:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 16:39:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Eraslan'ın ailesine bir mesaj gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : Başkan erdoğan pkk/kck başsağlığı
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