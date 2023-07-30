Başkan Erdoğan'dan şehit Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Eraslan'ın ailesine bir mesaj gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
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