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27 Aralık 2022 Salı 11:26:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 11:26:00

Başkan Erdoğan'dan şehit er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan şehit hüseyin korkmaz
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