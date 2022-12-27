Başkan Erdoğan'dan şehit er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
- Bakan Kirişci'den 'çip süresi' açıklaması: Uzatma olabilir
- İstanbul'da toplu ulaşıma zam
- AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasına ilişkin araştırma önergesi
- TBMM Başkanı Şentop'tan seçim açıklaması
- Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan şehit er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı