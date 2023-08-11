Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Uzman Çavuş Uğur Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ ile keskin nişancı atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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