17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:44:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:44:00
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Cirnooğlu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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