Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'nde görevden döndüğü askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Erbil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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