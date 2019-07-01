01 Temmuz 2019 11:22 | Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın ailesine taziyelerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Dolunay'ın ailesine gönderdiği telgrafla taziyelerini iletti.
AA
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