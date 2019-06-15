Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Şırnak'ta görevli bulunduğu 12 Aralık 2015'ten bu yana kendisinden haber alınamaya ve yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen Polat'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

AA