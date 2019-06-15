15 Haziran 2019 23:47 | Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen asker Ferdi Polat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Şırnak'ta görevli bulunduğu 12 Aralık 2015'ten bu yana kendisinden haber alınamaya ve yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen Polat'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
AA
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