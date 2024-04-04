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04 Nisan 2024 Perşembe 13:56:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 13:56:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, şehit olan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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