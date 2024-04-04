Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, şehit olan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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