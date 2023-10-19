Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Güneş'in ailesine bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
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