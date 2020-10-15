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15 Ekim 2020 Perşembe 20:17:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 20:56:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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