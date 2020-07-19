19 Temmuz 2020 Pazar 10:41:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 10:41:00
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi başındayken rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Yaman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde görevi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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