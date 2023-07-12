Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak ile şehit Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak ve Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
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