Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Cihat Ermiş ile şehit İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ermiş ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bombalı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Teke'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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