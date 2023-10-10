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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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10 Ekim 2023 Salı 11:01:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 11:01:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Cihat Ermiş ile şehit İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ermiş ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bombalı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Teke'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan polis şehit başsağlığı mesajı
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