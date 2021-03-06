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06 Mart 2021 Cumartesi 20:09:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 20:09:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, şehit olan 11 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin ailelerine başsağlığı dilendi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Bitlis şehit başsağlığı
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