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06 Ekim 2023 Cuma 18:31:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 18:31:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, şehit polis Şimşek ile asker Parlak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek ile şehit Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan, Suriye Görev Gücü'nde görevli Kıdemli Başpolis Şimşek ve Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Parlak'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİT AİLELERİ TAZİYE MESAJ
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