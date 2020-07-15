  • BIST
    117741
  • Dolar
    6,8663
  • Euro
    7,8600
  • Altın
    398,9340
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türkiye oyun değiştirici
Bakan Kurum açıkladı: Sel felaketinde an itibarıyla ulaşılamayan kimse kalmadı
15 Temmuz şehitlerimizin adı zırhlı araçlarımızda yaşatılıyor
Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine telefon
Gaziantep'te ceza sayısı vaka sayısıyla yarışıyor
Gri Liste'de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
Van Gölü'ndeki faciada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
15 Temmuz şehitlerimiz kabirleri başında anıldı
Bakan Gül'den 15 Temmuz açıklaması: Yargıda korku duvarları yıkılmıştır
Bakan Akar'dan flaş FETÖ ile mücadele mesajı
Aydın'da polis ceza yazınca motosikletini yaktı, gözaltına alındı
İçimizdeki Binazslılar çılgına dönecek! Ayasofya'da 'müze' tabelası söküldü
Himmet paraları sapık FETÖ militanları için harcanmış
FETÖ'cü hainlerin başından vurduğu Turgut Aslan'ın 5 ay komadan sonra ilk sorusu bu oldu
RTÜK'ten 15 Temmuz teşekkürü! Büyük pay sahibi sizlersiniz
4 yıldır 15 Temmuz şehitleri için yürüyor
Gazi Meclis'teki anma töreninde konuşan Başkan Erdoğan: Kartların yeniden karıldığı bir döneme giriy ...
Meral Akşener, 15 Temmuz törenlerine katılmayacak
Rusya'ya uçuşlar bugün başladı
Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı
Antalya'da arkadaşını öldürüp, yardım çağırdı
Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Milli uydumuzu 2022 yılında uzaya göndereceğiz
15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:58:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:59:00

Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine telefon

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Memuru Çağdaş Arslan'ın ailesini telefonla arayarak kendilerine başsağlığı diledi.

Zonguldak’ta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde, Mardin’in Nusaybin ilçesi’nde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Zonguldaklı polis memuru Çağdaş Arslan’ın ailesine ziyarette bulunuldu.

Ziyarette, şehit ailesini telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesi ile görüşerek kendilerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehit Polis Memuru Çağdaş Arslan’ın annesi Sibel Arslan ile telefonla görüşerek başsağlığı diledi.

Erdoğan telefon konuşmasında “Allah inşallah sizleri yavrularınızla cennetinde buluştursun. Onlara zaten müjde verildi. Onlar için Rabbimiz ayet-i kerimede ’onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz’ buyuruyor. Hele hele anneler babalar onlarda yavruları ile beraber haşr-u cem edilecek. Bizlerde dua edelim ki Rabbim bizleri de onlarla beraber sevgili habibinin Liva-ül Hamd ismi ile müsemma sancağı altında buluştursun. Bütün aileye bende baş sağlığı dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu. Ziyarette Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri de hazır bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER