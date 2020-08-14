14 Ağustos 2020 Cuma 17:24:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 17:24:00
Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine taziye mesajı
Başkan Erdoğan, Esenyurt'ta şüphelileri kovalarken yüksekten düşerek şehit olan polis memurumuz Hakan Çetinkol'un ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu
Alınan bilgiye göre Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta şüpheli şahısların takibi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çetinkol'un ailesine taziye mesajı gönderdi.
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