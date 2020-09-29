29 Eylül 2020 Salı 15:57:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 15:57:00
Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Temelli'nin ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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