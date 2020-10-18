18 Ekim 2020 Pazar 18:24:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 18:24:00
Başkan Erdoğan'dan şehidimiz Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan, mesajında, dün Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosikletle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
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