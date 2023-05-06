VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı
Çiftçilerin su kullanım bedeline yapılacak yüzde 50 indiriminin uygulama esasları belirlendi
Bakan Yanık'tan 7'li koalisyona tepki: 'Öcalan'a özgürlük' diyen ittifakla mı yürütülecek bu süreç?
Türkmenistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı
Malatya, Gaziantep ve Hatay'daki bazı yerler sanayi alanı ilan edildi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:47:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:47:00

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin paylaşımında şunları kaydetti;

Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız.

Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak? Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak. Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye'nin bütün renkleri kazanacak. Hristiyan'ıyla, Musevi'siyle, Süryani'siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak.

AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Milletimizle birlikte "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonlar kazanacak. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin başarısı için dua edenler kazanacak.

"MAZLUM VE MAĞDURLAR KAZANACAK"

Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak.

14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak. Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin. Hiç ama hiç kimse ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınlarına dair inancını yitirmesin. Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim. Allah'ın izniyle gerisi gelecektir. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin.

Etiketler : recep tayyip erdoğan 14 mayıs seçimleri seçim mesajı
Bebeğinin odasını gösterdi

Bebeğinin odasını gösterdi
Kitabını senaryo yapacak

Kitabını senaryo yapacak
Elif heyecanı

Elif heyecanı
Fotoğraf davası sil baştan

Fotoğraf davası sil baştan
Zor günlerin üstesinden geleceğiz

Zor günlerin üstesinden geleceğiz
Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar

Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar
Elbet bir gün buluşacağız

Elbet bir gün buluşacağız
Kadir bana annemden daha yakın

Kadir bana annemden daha yakın
Doğuma bir ay kala

Doğuma bir ay kala

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX