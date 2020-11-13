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13 Kasım 2020 Cuma 12:39:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 13:51:00

Başkan Erdoğan'dan sancak töreninde önemli mesajlar

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Başkan Erdoğan, "Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir." dedi.

Başkan Erdoğan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen, "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"nde konuştu.

Erdoğan törende, "41. Komando Tugay Komutanlığı mensuplarına kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak yüce Türk milletinin Tugayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna severek şehit olmuştur. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadeleriyle sancağı Saray İlçe Garnizon Komutanı Topçu Albay Süleyman Akbay'a teslim etti. Akbay, devir teslim andını okuyarak sancağı Erdoğan'ın elinden teslim aldı.

Erdoğan, sancak töreninin ardından katılımcılara hitap etti. Biraz önce milletin emaneti olan tugay sancağını Albay Süleyman Akbay'a teslim ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Askerlikte sancağının anlamını, önemini, gerektiğinde can pahasına korunması gereken kutlu bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Hamdolsun Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Bugün de sizler elde ettiğiniz zaferlerle o şanlı ecdadın, şanlı torunları olduğunuzu her gün, yeniden ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her unsuru, her askeri kazanılan zaferlerin ve onun şerefinin elbette ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden, dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler inancınızla yüreğinizle bileğinizle cesaretinizle ve kararlılığınızla ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız."

"Komandolar, düşmanın ve teröristin korkusu"

Erdoğan, bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandoların düşmanın ve teröristin korkusu, milletin ve dostların güven kaynağı olduğunu ifade ederek, "Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır." dedi.

İstiklal Marşı'nda vücut bulan hissiyatı inşa eden ve ilelebet muhafaza edecek olan milletin daima komandoların yanında olduğunu dile getiren Erdoğan, yüreğiyle ve bileğiyle konuşan komandoya çok söz gerekmeyeceğini söyledi.

Komandolara hitaben "Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışlarınız isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun." diyen Erdoğan, bin yıldır bu toprakları vatan olarak muhafaza etmek için bir gül bahçesine düşercesine toprağa giren tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle yad etti.

Erdoğan, halen sınır boylarında ve sınır ötesinde terörle mücadelede ve harekatlarda görev başında olan kahramanları da Allah'ın muhafaza ve muzaffer etmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından askerleri selamladı.

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