Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin, milletin müstevlilere karşı vatanını ve bağımsızlığını korumak için verdiği şanlı mücadelenin önemli bir merhalesi olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının, istiklal mücadelesinde milletin güç ve umudunu artırdığını, uluslararası alanda Meclisin itibarını yükselttiğini, Kurtuluş Savaşı'nda nihai zafere giden yolu açtığının altını çizdi.

Bu muharebede sergilenen birlik, beraberlik, azim ve kahramanlığın bugün de millete rehberlik ettiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sakarya Zaferi aynı zamanda bugün hala nerede olursa olsun varlığımızı hazmedemeyip boş hevesler peşinde koşanların akıbetlerinin yine hüsran olacağının bir nişanesidir. Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz milli mücadeledeki ruh ve kararlılıkla hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini, hak ve menfaatlerini her yerde ve her koşulda koruyacağını dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm dünyaya gösterecektir. Geçmişimizden aldığımız güçle, bugün de devletimizi ilelebet yaşatmak ve yeni nesillere daha güzel yarınlar bırakmak için, hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle, aziz vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."