Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Covid-19'a yakalanan Başkan Erdoğan, sağlık durumu hakkında yeni açıklama yaptı. Erdoğan, "Hamdolsun olumsuz bir durum yok, hastalık hafif şekilde geçiyor" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumu hakkında yeni açıklama yaptı. Bu sabah rutin doktor kontrolünün yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı, "Hamdolsun olumsuz bir durum yok, hastalık hafif şekilde geçiyor" dedi.
"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
"ANCA BERABER, KANCA BERABER"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.<BLOCKQUOTE CLASS="TWİTTER-TWEET"><P LANG="TR" DİR="LTR">ANCA BERABER, KANCA BERABER ��<BR>İNŞALLAH EN KISA SÜREDE BU HASTALIĞI TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ. DUALARINIZI BEKLİYORUZ. HTTPS://T.CO/XGEBAXNMHL</P>&MDASH; EMİNE ERDOĞAN (@EMİNEERDOGAN) FEBRUARY 5, 2022</BLOCKQUOTE> <SCRİPT ASYNC SRC="HTTPS://PLATFORM.TWİTTER.COM/WİDGETS.JS" CHARSET="UTF-8"></SCRİPT>
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